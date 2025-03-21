Крымчанка продала чужую квартиру за 4,5 миллиона рублей

Отмечается, что в ноябре 2022 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого «провернуть» сделку купли-продажи под видом собственника чужой квартиры.
«Используя подложный паспорт, женщина продала чужую квартиру за 4,5 млн рублей, принадлежащую жительнице Красноярского края», — сообщили в надзорном ведомстве.
В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство. Все материалы направлены в Железнодорожный районный суд крымской столицы.
В феврале в Крыму задержали преступную группу по подозрению в незаконном завладении права на недвижимость. Соучастники с 2021 по 2023 год искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей.