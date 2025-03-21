Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже в ДТП со школьным автобусом и легковушкой погиб мужчина

На момент аварии пассажиров в автобусе не было.

Источник: АиФ Воронеж

На проспекте Труда в Коминтерновском районе Воронежа, сегодня, 21 марта, произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

70-летний житель Семилукского района, находившийся за рулем «Volkswagen Touareg», ехал в сторону улицы 9 Января. У дома № 69 он наехал на припаркованный автобус ПАЗ под управлением 40-летнего местного жителя.

Водителя легковушки доставили в больницу, где впоследствии он скончался. На момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.