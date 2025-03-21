В Самаре глава стройфирмы за аферу с землёй приговорён к 8 годам колонии

Фигурант уголовного дела директор ООО «Хорс» Дмитрий Полянский в 2014 году организовал преступную схему для получения земельных участков в границах первой и второй просек Самары, расположенных в центральной части города и имеющих выход к берегу реки Волги. На землях в этих границах было начато строительство 12 гостевых домов под видом комплекса «Дом отдыха».