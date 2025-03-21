В Самаре глава стройфирмы за аферу с землёй приговорён к 8 годам колонии

Самарский районный суд города Самары рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с землей.
Фигурант уголовного дела директор ООО «Хорс» Дмитрий Полянский в 2014 году организовал преступную схему для получения земельных участков в границах первой и второй просек Самары, расположенных в центральной части города и имеющих выход к берегу реки Волги. На землях в этих границах было начато строительство 12 гостевых домов под видом комплекса «Дом отдыха».
В 2016 году изготовлена фиктивная техническая документация на строения, зарегистрировано право собственности на незаконно возведенные объекты недвижимости. Это позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости. В результате ООО «Хорс» незаконно приобрело три земельных участка общей площадью 3,8 га, причинив ущерб администрации города на более чем 100 миллионов рублей.
По иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2023 году земельные участки судом возвращены в государственную собственность.
Суд приговорил директора ООО «Хорс» к восьми годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Самарской области.