На главу банды «Сиротинские» завели дело

Так, 30 мая 1994 г. в Тольятти в ходе перестрелки из-за передела автомобильного бизнеса между противоборствующими преступными группами были убиты два человека и еще несколько получили огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, способом опасным для жизни многих людей). По версии следствия, организатором и непосредственным исполнителем указанного убийства являлся создатель преступной группы «сиротинские».