Умерла на руках медиков: в Башкирии мужчина в канун 8 Марта избил до смерти сожительницу

В Нефтекамске арестовали мужчину, которого обвиняют в гибели своей сожительницы. По версии следствия, молодой человек жестоко избил женщину, из-за чего она умерла в больнице.
Трагедия произошла в канун Международного женского дня. В пятницу, седьмого марта, женщину с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу. Врачи на протяжении 10 дней пытались спасти пациентку, но она умерла у них на руках.
— Сегодня судом по ходатайству следователя Нефтекамского межрайонного следственного отдела СУ СКР по РБ мужчина, обвиняемый в причинении смертельных телесных повреждений своей сожительнице заключен под стражу до 19 мая 2025 года, — заключили в пресс-службе ведомства.
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