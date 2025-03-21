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Умерла на руках медиков: в Башкирии мужчина в канун 8 Марта избил до смерти сожительницу

В Башкирии заключили под стражу избившего до смерти сожительницу мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске арестовали мужчину, которого обвиняют в гибели своей сожительницы. По версии следствия, молодой человек жестоко избил женщину, из-за чего она умерла в больнице.

Трагедия произошла в канун Международного женского дня. В пятницу, седьмого марта, женщину с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу. Врачи на протяжении 10 дней пытались спасти пациентку, но она умерла у них на руках.

— Сегодня судом по ходатайству следователя Нефтекамского межрайонного следственного отдела СУ СКР по РБ мужчина, обвиняемый в причинении смертельных телесных повреждений своей сожительнице заключен под стражу до 19 мая 2025 года, — заключили в пресс-службе ведомства.

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