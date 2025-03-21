Дело о зарплатном долге в 50 млн рублей перед курьерами рассмотрят в Ростове

В Ростовской области завершили расследование в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, которого подозревают в невыплате зарплаты курьерам Дело о долге на 50 млн рублей рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
— Предварительно, руководитель не платил работникам с августа 2022 по май 2023 года. Пострадали 586 человек в Ростове-на-Дону и в 20 регионах России. При этом на счетах организации деньги имелись, — рассказали в СК.
Всего следователи провели 30 бухгалтерских судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 91 том. Работодатель к этому моменту частично погасил ущерб, также на его имущество наложили арест.
По части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») подозреваемому грозят штраф до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.