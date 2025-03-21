В Италии аниматор в костюме Микки Мауса напал на туристов, отказавшихся платить за фото

В Неаполе человек, переодетый в костюм Микки Мауса, стал героем скандала. По сообщениям местных жителей и туристов, он вымогает деньги у тех, кто фотографируется с ним, а в случае отказа угрожает ножом. Инциденты происходят на популярной туристической улице Виа Толедо.