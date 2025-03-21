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На стройке в Симферополе сотрудники ФСБ нашли нелегалов из Средней Азии

Сотрудники ФСБ нашли нелегалов из Средней Азии на стройке в Симферополе.

Источник: Комсомольская правда

На одном из строительных объектов Симферополя незаконно работали приезжие из Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Сотрудники спецслужбы, а также Росгвардии и полиции обнаружили на стройке жителей из Средней Азии. Они жили и работали в России, нарушая законодательство.

«Задокументирована противоправная деятельность, предполагаемых организаторов канала незаконной миграции», — говорится в сообщении.

Всех иностранцев привлекли к административной ответственности. Этих людей собираются выдворить из России. Организаторов незаконной миграции планируют привлечь к уголовной и административной ответственности.