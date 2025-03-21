На КАД уронили фургон перед Пулковским. Пробка начинается на ЗСД

Авария обошлась без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Из-за нее заняты три полосы: первая, вторая и третья полосы. По данным «Яндекс. Пробок», затор на внешнем кольце КАД и частично на ЗСД тянется на 3 с лишним километра.