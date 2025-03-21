На КАД уронили фургон перед Пулковским. Пробка начинается на ЗСД

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о ДТП поступила около 15:46. На 69-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковой автомобиль, фургон и грузовик. В результате фургон опрокинулся на бок.
Записью с места ДТП поделился в телеграм-канале «Мегаполис» очевидец. Грузовик стоит чуть поодаль двух других участников во второй слева полосе, и для других водителей может оказаться сюрпризом.
Авария обошлась без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Из-за нее заняты три полосы: первая, вторая и третья полосы. По данным «Яндекс. Пробок», затор на внешнем кольце КАД и частично на ЗСД тянется на 3 с лишним километра.