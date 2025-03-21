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В Ростове рухнувшую подпорную стену уберут в течение месяца

В Ростове рухнувшую на Красноармейской стену демонтируют в течение месяца.

Об этом сообщает Donday.

Происшествие случилось 21 марта около 07:00. Местные жители рассказали, что, выйдя на улицу, они обнаружили рухнувшую на землю аварийную стену. На конструкции находилось множество тяжелых веток. Видимо, в какой-то момент старая стена больше не смогла их выдерживать. К счастью, во время завала рядом никого не было и никто не пострадал.

Представители администрации Ленинского суда отметили, что мусор и аварийные элементы вывезут в течение двух дней. Позже строители приступят к демонтажу, который продлится месяц.