В Ростове рухнувшую подпорную стену уберут в течение месяца

Происшествие случилось 21 марта около 07:00. Местные жители рассказали, что, выйдя на улицу, они обнаружили рухнувшую на землю аварийную стену. На конструкции находилось множество тяжелых веток. Видимо, в какой-то момент старая стена больше не смогла их выдерживать. К счастью, во время завала рядом никого не было и никто не пострадал.