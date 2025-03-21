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В башкирском городе Учалы загорелось кафе

Пожарные удалось локализовать горение на площади 1 400 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Учалах загорелось кафе на улице Первостроителей. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Известно, что у здания вспыхнула кровля. Огонь быстро распространился по всему зданию на площади 1 400 квадратных метров. Прибывшие на место пожара спасатели МЧС локализовали огонь и пытаются полностью его ликвидировать.

— Из здания самостоятельно эвакуировался мужчина, пострадавших нет, — добавили в ведомстве.

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