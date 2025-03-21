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В Калининграде автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, пострадали пассажиры

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Источник: пресс-службы ГИБДД

В Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля. В результате пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, сегодня в 14:50 в Калининграде на улице Станочной произошло столкновение легкового автомобиля “Рено” и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадало два пассажира автобуса, которых на автомобиле скорой медицинской помощи направили в медицинское учреждение», — уточнили в ГАИ.

Инспекторы работают на месте аварии, устанавливая все обстоятельства и причины ДТП.