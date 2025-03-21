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В Тулуне пьяный водитель снес ограждение и перевернулся на машине

Нарушителю грозит штраф и лишение водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Водитель из Тулуна ответил за ДТП на трассе. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, 46-летний мужчина не справился с управлением и снес дорожное ограждение, после чего авто перевернулось на крышу.

Нарушителю грозит штраф и лишение водительских прав. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— На месте происшествия полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в 10 раз (!) превысило допустимую норму, — рассказывают в агентстве.

На нарушителя составили административный протокол, теперь ему грозит не только лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет, но и штраф на сумму 45 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе водитель «Тойоты» погиб в ДТП с полуприцепом.