Четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили

«Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пояснили в прокуратуре.