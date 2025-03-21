Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Петровский районный суд Ставрополья приговорил к срокам от семи до восьми лет лишения свободы четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края.

Источник: AP 2024

«Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пояснили в прокуратуре.

Мужчины признаны виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

В октябре 2023 года участники массовых беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ в Махачкале на сумму более чем 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматриваются в судах Ставрополья. Части из них уже вынесены приговоры в виде лишения свободы.