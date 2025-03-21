В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены

«Случилось самое страшное — в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Еще один мужчина там же получил тяжелые ранения. Попутным транспортом пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал он.