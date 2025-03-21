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В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены

БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области при налете украинских дронов погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Случилось самое страшное — в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Еще один мужчина там же получил тяжелые ранения. Попутным транспортом пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал он.

Губернатор добавил, что еще один мужчина получил ранения из-за детонации беспилотника в районе хутора Лобковка Валуйского округа. Его с осколочными ранениями грудной клетки и ног доставили в Валуйскую ЦРБ.

Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.