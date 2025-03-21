Число погибших из-за обрушения вокзала в Сербии в 2024 году выросло до 16

По данным медакадемии, 21 марта умер еще один пострадавший в Нови-Саде — пациент 2006 года рождения. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что он получил тяжелую травму, упав с козырька крыши в Нови-Саде. В Военно-медицинскую академию Сербии пострадавший поступил только 29 января.