МВД: в Roblox совершено 40 преступлений за 2025 год

Кроме Roblox детей чаще всего обманывают в видеоиграх Standoff 2 и Minecraft. «Любые игры с развитой внутриигровой экономикой — идеальная среда для киберпреступников. Дети часто не различают “настоящие” и “виртуальные” деньги, для них Robux (валюта в Roblox.— “Ъ”) или скины в Standoff 2 могут быть реальной ценностью», — сообщили в ведомстве.