Избитого беженца обнаружили гродненские пограничники вблизи границы

Как рассказали в ведомстве, сегодня гродненские пограничники в непосредственной близости от белорусско-литовской границы обнаружили мужчину, который рассказал, что является гражданином Гамбии.
У него при себе не оказалось ни документов, ни личных вещей. Мужчина просил воды и еды, а также жаловался на многочисленные травмы и острую боль в ноге. Он смог пояснить, что литовские силовики жестоко избили его и силой вытеснили на белорусскую территорию.
Гродненские пограничники оказали беженцу первую медпомощь и вызвали скорую. Первичный медосмотр выявил не только многочисленные телесные повреждения, но и закрытую черепно-мозговую травму. Для оценки степени тяжести полученных травм и оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован в одну из больниц Гродно.