Избитого беженца обнаружили гродненские пограничники вблизи границы

У него при себе не оказалось ни документов, ни личных вещей. Мужчина просил воды и еды, а также жаловался на многочисленные травмы и острую боль в ноге. Он смог пояснить, что литовские силовики жестоко избили его и силой вытеснили на белорусскую территорию.