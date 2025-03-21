Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избитого беженца обнаружили гродненские пограничники вблизи границы

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Избитого и истощенного беженца обнаружили в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Скриншот видео ГПК

Как рассказали в ведомстве, сегодня гродненские пограничники в непосредственной близости от белорусско-литовской границы обнаружили мужчину, который рассказал, что является гражданином Гамбии.

У него при себе не оказалось ни документов, ни личных вещей. Мужчина просил воды и еды, а также жаловался на многочисленные травмы и острую боль в ноге. Он смог пояснить, что литовские силовики жестоко избили его и силой вытеснили на белорусскую территорию.

Гродненские пограничники оказали беженцу первую медпомощь и вызвали скорую. Первичный медосмотр выявил не только многочисленные телесные повреждения, но и закрытую черепно-мозговую травму. Для оценки степени тяжести полученных травм и оказания необходимой помощи мужчина был госпитализирован в одну из больниц Гродно.