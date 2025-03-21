В Башкирии на повышение рождаемости направят более 9,2 млрд рублей

Правительство Башкирии одобрило региональную программу под названием «Повышение рождаемости на территории РБ до 2027 года». На ее реализацию в течение следующих трех лет планируется выделить более 9,2 миллиардов рублей. В текущем году будет направлено около 3,8 миллиардов, а в последующие два года — по 2,7 миллиардов ежегодно. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Как уточняется в документе, основные задачи программы — стимулирование рождаемости, поддержка семей с детьми и достижение целевых показателей по числу рожденных детей (исключая мертворожденных). Ключевым индикатором успеха станет количество новорожденных.
Программа предусматривает всесторонний анализ демографического потенциала республики, оценку действующих мер поддержки семей с детьми и разработку новых подходов для улучшения ситуации с рождаемостью.
В регионе наблюдается дисбаланс в численности мужчин и женщин репродуктивного возраста. По данным на начало 2024 года, в городах на 1000 мужчин приходится 1050 женщин, а в сельской местности — 915. Специалисты пришли к выводу, что в селах не хватает невест, а в городах — женихов.
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