В Башкирии на повышение рождаемости направят более 9,2 млрд рублей

Правительство Башкирии одобрило региональную программу под названием «Повышение рождаемости на территории РБ до 2027 года». На ее реализацию в течение следующих трех лет планируется выделить более 9,2 миллиардов рублей. В текущем году будет направлено около 3,8 миллиардов, а в последующие два года — по 2,7 миллиардов ежегодно. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.