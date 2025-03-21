Имущество мужа Елены Темниковой арестовано из-за долгов

По данным издания, банк подал три иска с требованием взыскать с Сергеева задолженности по кредитам еще в 2023 году — и сейчас предприниматель постепенно выплачивает долги. В 2024-м бизнесмен выплатил долг в размере 800 тыс. рублей, но за ним все еще числится заем в 870 тыс. рублей. Также у Сергеева есть задолженность в 124 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой.