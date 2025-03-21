В Ростове-на-Дону обрушилась подпорная стена на Красноармейской

В Ленинском районе произошло обрушение средней части подпорной стены. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Происшествие случилось на улице Красноармейской, 3.
Александр Скрябин поручил главе района Юрию Мищуку взять ситуацию под личный контроль и организовать оперативные работы по устранению последствий.
— На данный момент отключена электроэнергия, срезана часть ограждения. После переноса кабеля электроэнергии, поисково-спасательной службой города будут проведены работы по разбору обрушенной части стены, а подрядная организация ООО «МСЮ» осуществит вывоз, — говорится в сообщении.
Региональная прокуратура начала проверку после произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.я прокуратура организовала.