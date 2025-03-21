Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону обрушилась подпорная стена на Красноармейской

ЧП в Ленинском районе: обрушение стены на Красноармейской.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе произошло обрушение средней части подпорной стены. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Происшествие случилось на улице Красноармейской, 3.

Александр Скрябин поручил главе района Юрию Мищуку взять ситуацию под личный контроль и организовать оперативные работы по устранению последствий.

— На данный момент отключена электроэнергия, срезана часть ограждения. После переноса кабеля электроэнергии, поисково-спасательной службой города будут проведены работы по разбору обрушенной части стены, а подрядная организация ООО «МСЮ» осуществит вывоз, — говорится в сообщении.

Региональная прокуратура начала проверку после произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.я прокуратура организовала.