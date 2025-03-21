В Башкирии медведь напал на человека

«В настоящее время мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. У него множественные рваные раны, переломы и травматический шок. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу. Это будет зависеть от стабильности его состояния», — написал министр в своих соцсетях.