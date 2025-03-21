Библиотекарь из Уфы отдала мошенникам 2,5 млн рублей сбережений

В Уфе 73-летняя сотрудница библиотеки одного из местных вузов стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Пожилая женщина сообщила полицейским, что с ней связался человек, представившийся заместителем начальника по учебной работе университета. Он убедил ее в том, что якобы силовые структуры проводят проверку сотрудников, и данные уфимки попали в список лиц, переводивших деньги за границу. «Коллега» предупредил женщину о возможном звонке от правоохранителей и попросил помочь в поимке преступников. Вскоре ей позвонили «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга», которые убедили ее перевести более 2,5 миллионов рублей на «безопасный счет». Только позже библиотекарь поняла, что стала жертвой обмана.
Аналогичная ситуация произошла с 65-летним пенсионером из Уфы. Ему позвонил человек, назвавшийся бывшим руководителем, и сообщил о проверке на его прежнем месте работы. Мужчину предупредили о возможных звонках от правоохранительных органов. Доверившись «сотрудникам ФСБ», пенсионер перевел мошенникам около двух миллионов рублей, включая 800 тысяч рублей, вырученных от продажи автомобиля.
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