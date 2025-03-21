Библиотекарь из Уфы отдала мошенникам 2,5 млн рублей сбережений

Пожилая женщина сообщила полицейским, что с ней связался человек, представившийся заместителем начальника по учебной работе университета. Он убедил ее в том, что якобы силовые структуры проводят проверку сотрудников, и данные уфимки попали в список лиц, переводивших деньги за границу. «Коллега» предупредил женщину о возможном звонке от правоохранителей и попросил помочь в поимке преступников. Вскоре ей позвонили «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга», которые убедили ее перевести более 2,5 миллионов рублей на «безопасный счет». Только позже библиотекарь поняла, что стала жертвой обмана.