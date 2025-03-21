В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии

Накануне акции протеста в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил, что протесты будут продолжаться, сегодня он намерен выступить в Cарачане в 20:30 мск.
Причем в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы. Основную массу протестующих составляют студенты.
Дело мэра Стамбула
Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.