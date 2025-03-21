В Батайске во время пожара пострадала женщина и ребенок

В Батайске во время пожара пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 21 марта на улице Котова.
По предварительной информации ведомства, пожар в доме произошел около 15:36 — горела квартира на третьем этаже. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы. Очевидцы вызвали на место происшествия экстренные службы. Прибывшие на место спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. В результате пожара пострадали женщина и ребенок. Они надышались дымом и были доставлены в больницу.
На месте ЧП работали 11 пожарных и пять единиц спецтехники. Причина возгорания устанавливается.