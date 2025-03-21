В Батайске во время пожара пострадала женщина и ребенок

По предварительной информации ведомства, пожар в доме произошел около 15:36 — горела квартира на третьем этаже. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы. Очевидцы вызвали на место происшествия экстренные службы. Прибывшие на место спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. В результате пожара пострадали женщина и ребенок. Они надышались дымом и были доставлены в больницу.