Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию

В 1974 году был завербован британскими спецслужбами. В 1985 году Гордиевский бежал в Великобританию, в СССР его заочно приговорили к расстрелу за измену родине. Приговор не отменили и после распада Советского Союза. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия — шестой в иерархии из британских госнаград — за заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.