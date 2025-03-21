В Якутске ФСБ задержала журналистку за призывы к терроризму

ФСБ задержала в Якутске журналистку Сашу Александрову за призывы к террористической деятельности. Об этом информируют «Вести Якутии», ссылаясь на собственные источники.
Ей инкриминируют нарушение статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Детали расследования на данный момент не разглашаются.
Согласно информации издания, ранее журналистка уехала из России, выражая несогласие с началом СВО. В 2024 году она вернулась в Якутию.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения.