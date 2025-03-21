Автоледи без прав грубо нарушила ПДД и погибла под колёсами пожарной машины — видео

Выяснилось, что за рулём иномарки находилась женщина 1988 года рождения, не имеющая водительских прав. Она не уступила машине МЧС с проблесковыми маячками и сиреной и выехала на перекрёсток. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки скончалась на месте. В момент аварии в салоне больше никого не было.