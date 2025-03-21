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Автоледи без прав грубо нарушила ПДД и погибла под колёсами пожарной машины — видео

В хакасском Черногорске 21 марта произошла авария с летальным исходом. Следовавшая по вызову пожарная машина протаранила легковой автомобиль Toyota. Как сообщает МВД по региону, ДТП случилось вечером на пересечении улицы Советской и переулка Максима Горького.

Источник: Life.ru

Выяснилось, что за рулём иномарки находилась женщина 1988 года рождения, не имеющая водительских прав. Она не уступила машине МЧС с проблесковыми маячками и сиреной и выехала на перекрёсток. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки скончалась на месте. В момент аварии в салоне больше никого не было.

Момент ДТП. Видео © Telegram / Пусть говорит Хакасия.

А в Москве ранее Lexus на полной скорости снёс мужчину, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Кадры страшного ДТП публиковал Life.ru.