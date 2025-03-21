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Несколько БПЛА уничтожили силы ПВО и РЭБ в Воронежской области

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его данным, инциденты произошли в двух районах региона. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших и разрушений.

При этом подчеркивается, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в области сохраняется.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать и утвердить на основе спроса у федеральных и региональных властей план по обеспечению потребностей страны в беспилотниках (БПЛА).