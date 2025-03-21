Несколько БПЛА уничтожили силы ПВО и РЭБ в Воронежской области

В Воронежской области системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
По его данным, инциденты произошли в двух районах региона. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших и разрушений.
При этом подчеркивается, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в области сохраняется.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать и утвердить на основе спроса у федеральных и региональных властей план по обеспечению потребностей страны в беспилотниках (БПЛА).