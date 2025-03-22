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После взрыва в доме губернатор Слюсарь сообщил о новых атаках БПЛА на Ростов

В городах и районах Ростовской области сила и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА.

В городах и районах Ростовской области сила и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

«БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе. В Пролетарском районе в высотном многоквартирном доме произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа», — написал глава региона у себя в Telegram.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Известно, что ударили по дому на улице Горсоветской, 49/1. Детали атаки уточняются.

Ранее URA.RU рассказывало, что многоквартирный дом в Ростове-на-Дону влетел дрон. Из-за этого произошел взрыв.