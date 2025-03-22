Появились кадры с моментом прилета БПЛА в дом в Ростове-на-Дону

После атаки БПЛА на место прибыли экстренные службы.
Появились кадры, как в Ростове-на-Дону беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на жилой дом. Запись инцидента была опубликована местными жителями в чатах.
На опубликованном видео заметно, как в небе возникает яркая вспышка, после чего следует громкий взрыв. Затем на асфальт падают осколки стекла и элементы оконной рамы.
Как сообщало URA.RU ранее, дрон влетел в многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
Происшествие случилось на улице Горсоветской. На место направились экстренные службы.