Появились пострадавшие в результате взрыва в доме в Ростове. Видео

Пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону двое, а погибших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака на город продолжается.