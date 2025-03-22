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Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону

Появились фото с места ЧП на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. ЧП произошло на улице Горсоветско в Пролетарском районе города поздним вечером 21 марта. Очевидцы прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» кадры с места.

Жильцы эвакуировались из дома Наталья Захарченко.

На фото видно обугленную часть дома. По территории жилого комплекса разбросаны осколки стекла и выпавшая от взрывной волны москитная сетка. Многие в испуге выбежали на улицу. Кто-то проверяет припаркованные автомобили.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По сообщению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Дальнейшая информация уточняется.

На месте ЧП продолжают работать спасатели Наталья Захарченко.