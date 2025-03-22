Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. ЧП произошло на улице Горсоветско в Пролетарском районе города поздним вечером 21 марта. Очевидцы прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» кадры с места.