Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. ЧП произошло на улице Горсоветско в Пролетарском районе города поздним вечером 21 марта. Очевидцы прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» кадры с места.
Жильцы эвакуировались из дома Наталья Захарченко.
На фото видно обугленную часть дома. По территории жилого комплекса разбросаны осколки стекла и выпавшая от взрывной волны москитная сетка. Многие в испуге выбежали на улицу. Кто-то проверяет припаркованные автомобили.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По сообщению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Дальнейшая информация уточняется.
На месте ЧП продолжают работать спасатели Наталья Захарченко.