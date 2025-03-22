В центре Киева объявили эвакуацию после атаки дрона и пожара

Дрон атаковал центр Киева в ночь на 22 марта.
В одном из центральных районов Киева эвакуировали жителей дома после атаки БПЛА и возникшего пожара. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«В Подольском районе эвакуировали четырех человек», — написал Кличко в telegram-канале. По его словам, пожар удалось локализовать. Следующим сообщением мэр уведомил жителей об угрозе очередного удара дрона по центру Киева.
Ранее в центре Киева возник пожар из-за атаки дрона. Кличко тогда сообщил о выдвинувшихся на место происшествия экстренных службах.