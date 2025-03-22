Двоих пострадавших после атаки БПЛА доставили в ростовскую горбольницу

В Ростове-на-Дону двоих пострадавших после атаки беспилотников доставляют в городскую больницу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 21 марта.
— Двое пострадавших от взрыва БПЛА жителя дома сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами, — говорится в сообщении.
Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Еще одна жительница многоэтажки из-за сильного стресса тоже нуждалась в помощи медиков. На место происшествия выехал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Отметим, что экстренные службы продолжают работать на месте ЧП. Дальнейшая информация уточняется.