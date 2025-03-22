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Трамп раскрыл, что думает о словах Путина по поводу перемирия

Американский лидер Дональд Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трамп прокомментировал позицию РФ по прекращению огня.

Американский лидер Дональд Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Путин ничего не отвергал. И в отношении России действуют санкции, много санкций», — передает ТАСС слова Трампа, который ответил таким образом на вопрос о необходимости ужесточить санкции против РФ за якобы отказ от перемирия на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что в настоящее время ведутся активные переговоры между Москвой и Киевом по вопросу полного прекращения огня и разделу территорий. Он также отметил, что на некоторых участках фронта уже якобы достигнуто перемирие.