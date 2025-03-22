В Ростове прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Отметим, что в результате атаки БПЛА двое жильцов многоквартирного дома получили резаные раны. Медики доставили пострадавших в ростовскую городскую больницу. Также разовую помощь на месте врачи оказали еще одной жительнице — она испытала сильный стресс. На месте продолжают работать спасатели.