В Ростове прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном ведомстве. ЧП произошло поздним вечером 21 марта в Пролетарском районе города на улице Горсоветской, 49.
— Прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец осуществляет личный контроль за ситуацией на месте, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Отметим, что в результате атаки БПЛА двое жильцов многоквартирного дома получили резаные раны. Медики доставили пострадавших в ростовскую городскую больницу. Также разовую помощь на месте врачи оказали еще одной жительнице — она испытала сильный стресс. На месте продолжают работать спасатели.