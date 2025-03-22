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В Ростове прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА

Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав ростовчан, пострадавших после атаки БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном ведомстве. ЧП произошло поздним вечером 21 марта в Пролетарском районе города на улице Горсоветской, 49.

— Прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец осуществляет личный контроль за ситуацией на месте, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Отметим, что в результате атаки БПЛА двое жильцов многоквартирного дома получили резаные раны. Медики доставили пострадавших в ростовскую городскую больницу. Также разовую помощь на месте врачи оказали еще одной жительнице — она испытала сильный стресс. На месте продолжают работать спасатели.