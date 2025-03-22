Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно состояние пострадавших из-за взрыва в ростовской многоэтажке

Состояние пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону, произошедшего из-за атаки БПЛА, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести.

Состояние пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону, произошедшего из-за атаки БПЛА, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Двое пострадавших… сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Отмечается, что помощь медиков понадобилась еще одной жительнице дома, столкнувшейся со стрессом. На место происшествия по указанию врио губернатора выехал глава города Александр Скрябин.

Дрон влетел в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта. Местные жители сообщили, что в результате происшествия на верхних этажах выбило окна.