Стало известно состояние пострадавших из-за взрыва в ростовской многоэтажке

Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести.
Состояние пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону, произошедшего из-за атаки БПЛА, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Двое пострадавших… сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Отмечается, что помощь медиков понадобилась еще одной жительнице дома, столкнувшейся со стрессом. На место происшествия по указанию врио губернатора выехал глава города Александр Скрябин.
Дрон влетел в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта. Местные жители сообщили, что в результате происшествия на верхних этажах выбило окна.