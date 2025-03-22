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Число пострадавших при ударе БПЛА по ростовской многоэтажке выросло до трёх

В Ростове-на-Дону увеличилось число пострадавших в результате попадания украинского беспилотника в многоэтажку ЖК «Свобода». Помощь врачей потребовалась ещё одной местной жительнице, которая испытала сильнейший стресс, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Медики оказали ей помощь на месте», — говорится в публикации.

Остальные пострадавшие были направлены в городскую больницу с резаными ранами, их состояние оценивается как средней тяжести. По распоряжению Слюсаря на место инцидента выехал глава города Александр Скрябин.

Напомним, беспилотник ВСУ атаковал высотное жилое здание на улице Горсоветской вечером 21 марта. Момент удара дрона зафиксировала уличная камера. На кадрах видно, как после яркой вспышки на автомобили и тротуар начали падать обломки здания и БПЛА.