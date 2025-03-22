В Ростове дрон влетел в многоэтажку и взорвал квартиру: кадры и все известное о ЧП

В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших. У женщины порезало лицо осколками выбитых окон, а у мужчины пострадали ноги. Жители публикуют кадры с места событий. Подробнее о происшествии — в сбойке URA.RU.