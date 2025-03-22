В Ростове дрон влетел в многоэтажку и взорвал квартиру: кадры и все известное о ЧП

На место удара дрона съехались экстренные службы.
В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших. У женщины порезало лицо осколками выбитых окон, а у мужчины пострадали ноги. Жители публикуют кадры с места событий. Подробнее о происшествии — в сбойке URA.RU.
Первые сообщения.
ЧП произошло в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49/1. В момент удара ростовчане поблизости заметили в небе белый след. Громче всего было в Северном и Западном микрорайонах. Как сообщает портал 161.ru, жители Западного впервые за долгое время услышали сирену.
Заявления губернатора о пострадавших.
Юрий Слюсарь отправил на место ЧП мэра городаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Юрий Слюсарь подтвердил информацию об ударе дрона. По его словам, в Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Превентивно смогли уничтожить БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе.
«По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Пострадавших с резаными ранами отправили в городскую больницу. У них, предположительно, травмы средней тяжести.
Кроме этого, помощь из-за избыточного стресса потребовалась третьей жительнице ЖК «Свобода», которую оказали на месте. Врио губернатора поручил мэру Ростова Александру Скрябину выехать на место.
Повреждения и последствия взрыва.
Жители в соцсетях сообщали, что на стене остались черные следы. Часть окон в радиусе поражения выбило. Ростовчан эвакуировали, из-за чего вокруг дома образовалась толпа. Большая часть людей вышла из здания в домашней одежде. Некоторые взяли с собой животных. Вокруг дома разбросаны осколки от повреждений.