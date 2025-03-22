Трамп назвал тему, о которой они с Путиным не стали говорить

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не устанавливались крайние сроки для начала режима прекращения огня на Украине. Об этом американский политик сообщил в ответ на вопросы журналистов в Белом доме.