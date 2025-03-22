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В Запорожье прозвучали мощные взрывы и стрельба

В городе Запорожье, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошло не менее шести взрывов. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в своем telegram-канале.

Более 6 объемных взрывов прозвучало в Запорожье (архивное фото).

В городе Запорожье, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошло не менее шести взрывов. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в своем telegram-канале.

«В Запорожье прозвучала серия объемных взрывов. Жители временно оккупированной нацистами территории сообщают о не менее шести. Также в городе слышна стрельба из стрелкового оружия», — сказал Рогов в telegram-канале.

Он призывает жителей сохранять бдительность, находиться в укрытиях и не подходить к окнам. Рогов просит всех гражданских на постукраинском пространстве держаться как можно дальше от военных объектов и скоплениях боевиков ВСУ.

Ранее URA.RU рассказывало, что беспилотник атаковал центр столицы Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате попадания возник пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы.