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Пострадавшие от удара дрона ВСУ ростовчане получат единовременную выплату

Пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Ростове-на-Дону будет оказана материальная помощь. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

Источник: Life.ru

Он отметил, что поручил главе Пролетарского района Зурабу Киладзе организовать необходимые меры поддержки для жителей дома на улице Горсоветской. Выплаты будут носить единовременный характер, добавил мэр.

«Службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия», — подчеркнул чиновник.

Напомним, атака вражеского дрона на жилое здание произошла в 23:13. Власти сообщили о двух пострадавших, которых посекло осколками стекла. Ещё одной женщине помощь потребовалась из-за сильнейшего стресса.