Пострадавшие от удара дрона ВСУ ростовчане получат единовременную выплату

Он отметил, что поручил главе Пролетарского района Зурабу Киладзе организовать необходимые меры поддержки для жителей дома на улице Горсоветской. Выплаты будут носить единовременный характер, добавил мэр.
«Службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия», — подчеркнул чиновник.
Напомним, атака вражеского дрона на жилое здание произошла в 23:13. Власти сообщили о двух пострадавших, которых посекло осколками стекла. Ещё одной женщине помощь потребовалась из-за сильнейшего стресса.