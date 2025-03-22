«Довольно оперативно»: Стало известно, можно ли восстановить станцию «Суджа» после атаки ВСУ

«Россия может довольно оперативно её восстановить, тем более что газоизмерительная станция “Суджа” не создавала давление в трубе. Она именно газоизмерительная была, она засекала параметры газа, то есть какая калорийность, какой объём точно заходит на Украину и другие характеристики», — пояснил Юшков в беседе NEWS.ru.