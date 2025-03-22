«Довольно оперативно»: Стало известно, можно ли восстановить станцию «Суджа» после атаки ВСУ

«Россия может довольно оперативно её восстановить, тем более что газоизмерительная станция “Суджа” не создавала давление в трубе. Она именно газоизмерительная была, она засекала параметры газа, то есть какая калорийность, какой объём точно заходит на Украину и другие характеристики», — пояснил Юшков в беседе NEWS.ru.
Специалист отметил, что для восстановления функционирования станции требуется лишь отремонтировать линейную часть газопровода. Тем не менее, по мнению Юшкова, Украина проявляет нежелание к сотрудничеству в этом направлении, отправляя Словакии сигналы о бесполезности попыток оказать давление на Киев. Это, по его словам, существенно затрудняет возможности восстановления транзита.
Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Там вспыхнул пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договора о временном прекращении атак на энергетические объекты, хотя Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.