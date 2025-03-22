AP: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов

Логотип Twitter в виде синей птицы, ранее размещенный на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, был продан на аукционе за примерно 35 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на компанию RR Auction.
Продажа логотипа состоялась после того, как он был демонтирован в связи с ребрендингом социальной сети в X* под руководством Илона Маска.
Вес символа составляет 254 килограмма, а его размеры — 3,7 на 2,7 метра.
Ранее сообщалось, что чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, разработанный стартапом xAI, который запустил в 2023 году американский миллиардер Илон Маск, не соглашается с некоторыми политическими заявлениями бизнесмена.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.