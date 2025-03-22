Эвакуация в центре Киева и стрельба в Запорожье: как прошла беспокойная ночь для украинцев

В центре Киева объявили эвакуацию после серии атак беспилотников. После падения обломков дронов возник пожар, к месту происшествия стянуты экстренные службы. Одновременно в Запорожье прогремели не менее шести взрывов, а в Харьковской, Житомирской и других областях Украины также зафиксированы атаки. Подробнее о том, почему минувшая ночь в Киеве прошла тревожно, в материале URA.RU.