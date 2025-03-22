Стало известно о тайном подарке Путина для Трампа

«Знаете, все перешло в личную плоскость. Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и фактически вручил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал ему. Трамп был по-настоящему тронут», — сообщил Уиткофф в интервью на youtube-канале журналиста Такера Карлсона.