Уиткофф узнал о молитвах Путина после покушения на Трампа

Стив Уиткофф (слева) узнал трогательную историю во время переговоров в Москве.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин молился за нынешнего хозяина Белого дома, когда на него совершили покушение. Об этом помощник Трампа поделился в интервью с Такером Карлсоном.
«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — сказал Уиткофф в интервью на YouTube.
В ходе беседы Путин передал через Уиткоффа личный портрет Трампа, выполненный известным российским художником. Он узнал о переживаниях Владимира Путина во время встречи с ним 13 марта. В ходе визита обсуждались важные вопросы двусторонних отношений, а также были переданы дополнительные сигналы и информация между лидерами двух стран.
Первая попытка нападения на бывшего президента США произошла 13 июля этого же года в Пенсильвании. Стрелок промахнулся, пуля задела правое ухо нынешнего американского президента.