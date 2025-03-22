Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленскому из Крыма прилетел ответ по поводу отсутствия там туризма

В Крыму успешно развивается туризм, а слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на полуострове нет туризма — являются ерундой. Об этом заявил член комитета по курортам и туризму в Республике Виктор Жиленко.

Зеленский соврал про Крым.

В Крыму успешно развивается туризм, а слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на полуострове нет туризма — являются ерундой. Об этом заявил член комитета по курортам и туризму в Республике Виктор Жиленко.

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках», — передает РИА Новости слова Жиленко.

Крым стабильно входит в пятерку лучших курортных регионов России. С начала года, бронирования и продажи на лето и на майские праздники идут со значительным плюсом. Сейчас уже более половины мест на поезда проданы, передает RT.