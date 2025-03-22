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Боец ММА скончался из-за спортивной травмы: что произошло

21-летний боец MMA умер из-за болезни, вызванной чрезмерными тренировками.

Источник: Комсомольская правда

Австралийский боец смешанных единоборств умер в возрасте 21 года от редкого заболевания мышц, связанного с чрезмерными физическими нагрузками. Об этом сообщает gbnews.com.

«За 48 часов до выхода на ринг он рассказал ребятам, что ему нужно сбросить ещё пять-шесть килограммов», — сообщили источники.

После боя, который состоялся 3 марта, спортсмена срочно доставили в больницу. Очевидцы заметили, что он вёл себя странно. Выяснилось, что молодой человек страдал от рабдомиолиза — состояния, при котором мышцы разрушаются из-за перенапряжения. Смерть молодого бойца стала настоящим потрясением для австралийского сообщества ММА.

После госпитализации врачи ввели его в искусственную кому, чтобы успеть сохранить жизнь спортсмена. В ходе лечения ему провели несколько операций и переливание крови. Уточняется, что его состояние было самым тяжёлым случаем рабдомиолиза, с которым когда-либо сталкивались лечившие его врачи.

21-летний юноша мечтал стать учителем физкультуры. Его мама, рассказывая о переживаниях сына перед боями, объяснила, что во время поединков почки юноши работали всего лишь на 40 процентов от своей обычной мощности.

Ранее сообщалось о случае, когда молодая девушка чуть не погибла во время тренировки из-за энергетика. Её сердце останавливалось четыре раза.