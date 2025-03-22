Боец ММА скончался из-за спортивной травмы: что произошло

После госпитализации врачи ввели его в искусственную кому, чтобы успеть сохранить жизнь спортсмена. В ходе лечения ему провели несколько операций и переливание крови. Уточняется, что его состояние было самым тяжёлым случаем рабдомиолиза, с которым когда-либо сталкивались лечившие его врачи.